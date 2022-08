Redação AM POST*

Uma mulher prestes a ser queimada viva em pneus pelo pelo “tribunal do tráfico” foi resgatada por policiais militares, nessa terça-feira (16), na Comunidade do Cajueiro, na zona norte do Rio de Janeiro.

De acordo com a Polícia Militar, agentes do 9º BPM (Rocha Miranda) encontraram a vítima sobre pneus, amarrada, com olhos vendados e a boca tampada por uma fita adesiva.

Ainda segundo a PM, a corporação chegou até o local a partir de uma denúncia que informava que a mulher estava sendo torturada e seria assassinada, após condenação pelo “tribunal do tráfico”.

A vítima contou aos policiais que foi retirada de casa e confundida com alguém. Ela também disse ter sido muito xingada, mas que não sabia quem a amarrou.

A vítima foi encaminhada para a Unidade de Pronto-Atendimento de Madureira. O caso foi direcionado para a 29ª DP (Madureira).

Veja vídeo: mulher condenada pelo "tribunal do tráfico" é resgatada pela polícia antes de ser queimada viva

*Com informações do Metrópoles