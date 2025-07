Veja vídeo: Mulher desaparece misteriosamente após embarcar em lancha no interior do Amazonas

Notícias Policiais – A população do município de Tapauá, no interior do Amazonas, está mobilizada em torno do misterioso desaparecimento de Antônia Silva, de 49 anos, que sumiu após sair de casa na manhã de quinta-feira (17). Segundo informações, ela foi vista pela última vez embarcando em uma lancha no porto da cidade.

Imagens de uma câmera de segurança de um estabelecimento local registraram o momento em que Antônia caminha sozinha em direção ao porto. Conforme relatos de familiares, ela teria saído para se encontrar com um homem conhecido apenas como Airton, com quem teria um suposto envolvimento. No entanto, desde então, não deu mais notícias e não retornou para casa.

Testemunhas afirmaram ter visto o homem subindo o rio Purus com Antônia e, cerca de 40 minutos depois, retornando sozinho à cidade. O suspeito foi levado para prestar esclarecimentos na delegacia, mas negou qualquer envolvimento com a mulher e disse nem conhecê-la. Após o depoimento, ele foi liberado.

Indignados com a situação, familiares decidiram confrontar o suspeito diretamente em sua embarcação. Ao perceber a aproximação, ele fugiu para uma área de mata e, até o momento, não foi encontrado.

Durante as buscas pela mulher, moradores encontraram vestígios de sangue dentro da lancha, além de objetos que, segundo a família, pertencem a Antônia. A Polícia Militar de Tapauá foi acionada e realiza buscas intensas na região para tentar localizar a vítima e esclarecer o caso.