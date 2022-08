Veja vídeo: Mulher é presa por tentar subornar policial com sexo para livrar amigo

Redação AM POST*

Uma mulher que não teve a identidade revelada foi presa por corrupção ativa no último domingo (31), em Salinópolis, Pará após tentar subornar um agente de trânsito com sexo e dinheiro para que o amigo não fosse preso.

O flagrante foi filmado pela câmera corporal da equipe de fiscalização. “Se tu conseguir liberar ele, a gente pode fazer um negócio aí”, diz a mulher em um trecho de vídeo divulgado pelo Detran, com edições – veja abaixo.

O casal estava em um carro que acabou parado em uma blitz de fiscalização no retorno da Praia do Atalaia, uma das mais procuradas na região. O teste de bafômetro apontou a embriaguez do motorista do carro, amigo da mulher que estava no banco do carona.

Ela tentou convencer o agente de trânsito a liberar o amigo e ofereceu vantagens financeiras e sexuais, segundo o Detran.

“Vou te passar meus dados, tu vai me buscar, a gente sai, faz o babado e tu libera o meu carro e meu amigo, e eu não te cobro nada”, disse a mulher, conforme boletim de ocorrência.

Ela insistiu, dizendo que trabalhava em uma boate. No vídeo divulgado pelo Detran também é possível ouvir a mulher perguntando quanto os agentes queriam para liberar o homem.

Nesta segunda-feira (1º) o Departamento de Trânsito do Estado (Detran) informou em nota que a mulher estava presa aguardando a audiência de custódia.

O amigo dela, flagrado dirigindo embriago, foi liberado após pagar fiança. O valor não foi informado. Ele também foi multado por embriaguez ao volante.

As idades deles não foram divulgadas. O carro estava com os documentos em dia, segundo o Detran.

Dirigir sob efeito de álcool é infração considerada gravíssima e a penalidade inclui multa e suspensão do direito de dirigir por 12 meses.

Mulher oferece sexo para evitar prisão de amigo no trânsito pic.twitter.com/AZeU4reBlX — Babilônia (@hamudaniel19) August 2, 2022

*Com informações do G1