Veja vídeo: Mulher flagra marido com amante e destrói para-brisa do carro dele em Manacapuru

Redação AM POST

Circula nas redes sociais um vídeo que mostra uma mulher enfurecida no último sábado (29) quebrando o para-brisa de um carro em movimento, que seria de seu marido na avenida Boulevard Pedro Rattes, no município de Manacapuru (distante 68 quilômetros em linha reta da capital).

De acordo com testemunhas do ocorrido, a mulher ficou revoltada após flagrar o marido com uma amante dentro do veículo.

Segundo as imagens a mulher subiu no capô do carro e com um instrumento que parece um martelo, descontou toda sua raiva no vidro do carro, que saiu em disparada pela pista.

De acordo com a polícia local nenhuma ocorrência foi registrada sobre o caso.

