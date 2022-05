Veja vídeo: Mulher que cortou pênis de homem em pensão irá responder por tentativa de homícidio em Manaus

Redação AM POST

Uma mulher, que não teve o nome divulgado, foi presa por cortar o pênis de um homem, em uma pensão no Centro de Manaus, na última quarta-feira (11), e vai responder por tentativa de homícidio.

De acordo com os funcionários do local, a mulher subiu para o quarto da vítima e minutos depois, ouviram os gritos do homem. Ainda não se sabe qual era a relação dos dois.

Ao chegarem no quarto, funcionários do estabelecimento encontraram a vítima esanguentada e com o órgão genital golpeado. Ele foi socorrido e levado para uma unidade de saúde da capital.

Segundo a polícia, a mulher estava visivelmente sob o efeitos de entorpecentes e bebida alcoólica. Os policiais devem investigar a motivação da atitude inusitada.

Veja o vídeo:

Mulher que cortou pênis de homem em pensão irá responder por tentativa de homícidio em Manaus pic.twitter.com/hLtvCcVrdW — AM POST (@portalampost) May 13, 2022