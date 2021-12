Veja vídeo: Mulher relata momentos de terror e violência durante assalto a lancha no AM

Clique e participe do grupo do AM POST no Whatsapp

Passageiros de uma lancha, do tipo expresso, viveram momentos de pânico durante assalto cometido por criminosos no Rio Madeira nas proximidades do município de Autazes, na quinta-feira (23). Uma das vítimas gravou um vídeo relatando o desespero durante a ação dos criminosos.

De acordo com a mulher, os bandidos que estavam fortemente armados entraram na embarcação em um trecho do Rio Madeira, como passageiros e depois de um tempo anunciaram o assalto. Com muita violência, eles ameaçaram os passageiros e obrigaram os tripulantes a desviar o trajeto.

O prático da lancha, identificado como “Bitoca”, que é o responsável pelo funcionamento da embarcação, foi violentamente agredido na frente de mulheres e crianças. O homem teve que entregar todo o dinheiro que tinha em caixa.

A passageira mostra as malas reviradas pelo grupo e relata o pânico vivido nas mãos dos assaltantes.

Segundo o secretário municipal de segurança pública de Borba, Claudio Reis, a polícia já tem pistas de dois suspeitos de envolvimento no assalto. O caso segue sendo investigado.

— AM POST (@portalampost) December 24, 2021