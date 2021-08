Veja vídeo: Partida de futebol termina em confusão e tiroteio na Zona Sul de Manaus

Clique e participe do grupo do AM POST no Whatsapp

Redação AM POST

Homens não identificados chegaram em um campo de futebol e realizaram disparos de arma de fogo, no bairro Colônia Oliveira Machado, localizado na Zona Sul de Manaus. Vídeo do ocorrido foi divulgado no Instagram do vereador Capitão Carpê Andrade (Republicanos).

De acordo com as imagens, uma confusão generalizada é formada entre os homens que estavam no campo e no meio das agressões um deles saca uma arma de fogo e atira para o alto.

O parlamentar disse que recebeu diversas denúncias dos moradores da área. Segundo relatos o campeonato ocorre com

frequência no final de semana e, é comum também a presença de armas de fogo.

O Capitão juntamente com uma equipe da polícia militar esteve no local da ocorrência na segunda-feira (24/8), para ouvir as famílias que moram no entorno dessa área. “Não podemos tratar essa situação como normal e aceitar que o crime seja considerado um fator social para população”, disse o vereador.

Veja vídeo: