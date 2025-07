Veja vídeo: Passageiros são ameaçados com facas durante roubo a coletivo na Cidade Nova

Notícias Policiais – A Polícia Civil do Amazonas (PC-AM), por meio do Núcleo de Repressão a Roubos no Transporte Coletivo e Rotas do Polo Industrial de Manaus (Nurrc), divulgou nesta semana as imagens de dois homens suspeitos de envolvimento em um roubo ocorrido dentro de um ônibus da linha 359. O crime aconteceu no último dia 9 de julho, na avenida Timbiras, bairro Cidade Nova, zona norte da capital.

De acordo com o delegado Charles Araújo, coordenador do Nurrc, os indivíduos portavam facas no momento da abordagem e ameaçaram os passageiros, obrigando-os a entregar seus pertences pessoais. Os suspeitos também roubaram a renda do veículo.

A ação violenta causou pânico entre os passageiros. Agora, a polícia busca o apoio da população para identificar e localizar os suspeitos.

“Divulgamos essas imagens na esperança de que alguém reconheça os indivíduos e possa nos ajudar com informações que levem à prisão deles”, disse o delegado.

As denúncias podem ser feitas de forma anônima pelos números (92) 98827-8814 ou 3667-7543, diretamente com o Nurrc, ou ainda pelo 181, da Secretaria de Segurança Pública do Amazonas (SSP-AM).

A colaboração da população é fundamental para que a Polícia Civil possa concluir as investigações e responsabilizar os autores do crime.