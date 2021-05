Veja vídeo: PM dá tapa no rosto de mulher em Manaus

Clique e participe do grupo do AM POST no Whatsapp

Redação AM POST*

Circula nas redes sociais neste sábado (1º), o vídeo de um policial militar do Amazonas agredindo uma mulher com um tapa no rosto durante abordagem. As informações iniciais são de que o caso teria acontecido na praça do bairro Mauazinho, zona Leste da capital.

As imagens mostram um grupo de pessoas discutindo com policiais; “Eu tô trabalhando”, diz a mulher. Um dos policiais levanta a mão para ela, que segue falando. “Trabalhando”.

O policial diz: “não se meta não”, e levanta a mão, em seguida a surpreendendo com um forte tapa que a faz se desequilibrar. Outras pessoas presentes se indignam: “Não bate nela não!”. A discussão seguiu com o grupo questionando a agressão, e a mulher afirmando que iria denunciar o policial.

Segundo a Secretaria de Segurança Pública do Amazonas (SSP-AM), o vídeo foi encaminhado à Corregedoria para a “devida apuração e adoção de procedimentos cabíveis”. Será solicitada a abertura de um Inquérito Policial Militar (IPM) junto ao Comando da PPMAM para esclarecimento da ocorrência.

