Veja vídeo: PM que colocou arma no rosto de colega é preso

O policial militar que foi gravado ameaçando o próprio colega de corporação empunhando uma arma em seu rosto na região da Santa Ifigênia, no centro de São Paulo, foi preso em flagrante pelo crime de ameaça e violência contra superior, qualificada pelo uso de arma. Ele será conduzido ao Presídio Militar Romão Gomes.

A região, conhecida pelo comércio popular de eletrônicos, estava lotada nesta manhã quando os dois agentes começaram um discussão na esquina da rua Santa Efigênia com a rua Timbiras.

Nas imagens, o policial aparece com a arma já sacada, apontada para o rosto do colega, enquanto a dupla discute. Durante toda a discussão ele continua com arma apontada.

Populares, que filmavam a briga, gritam para que os agentes tenham cuidado já que as ruas estão cheias. Depois de alguns segundos, o policial ameaçado reage e tenta pegar a arma do agressor, mas não consegue.

Em nota, a SSP (Secretaria de Segurança Pública) classificou a ocorrência como “gravíssima e repulsiva”. “A atitude viola frontalmente os valores fundamentais da Instituição, especialmente a disciplina, a hierarquia, o profissionalismo, a honra e a dignidade humana, exigindo assim punições severas, na medida de sua gravidade”, completou o órgão.

Por se tratar de um crime militar, a ocorrência será investigada em sede de polícia judiciária militar.

Veja o vídeo com a confusão: