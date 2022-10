Veja vídeo: PM tem orelha arrancada a dentada em quartel no Amazonas

Redação AM POST

Um policial teve um pedaço da orelha arrancada em um quartel da Polícia Militar no Careiro Castanho, no Amazonas. Após o atentado ele gravou vídeo que foi divulgado nesta quinta-feira (6) nas redes sociais.

De acordo com as imagens, o suspeito aparece detido no quartel. Segundo a vítima eram dois homens mas um conseguiu fugir. Até o momento não há informações sobre a motivação do crime.

“Acabei de sofrer um atentado dentro do quartel da polícia militar. Esse indivíduo mordeu minha orelha e arrancou um pedaço. Olha como eu tô. Eram dois, o outro fugiu. No momento do almoço dos policiais aqui. No Careiro Castanho”, diz a vítima.

Homem arranca orelha de policial em quartel da polícia militar no Amazonas pic.twitter.com/C9SM3rtW5j — Babilônia (@hamudaniel19) October 6, 2022