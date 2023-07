Veja vídeo: Polícia busca suspeitos de roubo a empresa na zona leste de Manaus

A Polícia Civil do Amazonas (PC-AM) está em busca de dois homens suspeitos de terem cometido um roubo em uma empresa localizada na rua Letra Chinesa, no bairro Mauazinho, zona leste de Manaus. O crime ocorreu no dia 20 de abril deste ano e chocou os proprietários da empresa e seus funcionários.

Segundo informações do delegado Márcio André, titular da unidade policial responsável pelas investigações, no momento do roubo, os suspeitos estavam armados e agiram com extrema violência. Eles subtraíram uma elevada quantia em dinheiro, além de objetos pessoais dos proprietários e de alguns funcionários presentes no local.

Detalhes sobre a aparência dos criminosos foram divulgados com o intuito de obter informações da população que possam auxiliar na identificação e captura dos suspeitos. De acordo com o delegado, um dos homens estava usando uma calça escura, uma camisa de manga curta branca e um boné amarelo. Além disso, ele carregava um capacete rosa pendurado no antebraço esquerdo. O segundo indivíduo vestia calça jeans e uma camisa de manga curta verde.

As autoridades pedem que qualquer informação relevante sobre o paradeiro dos suspeitos seja comunicada à Polícia Civil, de forma a contribuir para o avanço das investigações e para a prisão dos responsáveis pelo crime.