Veja vídeo: Polícia prende homem com duas toneladas de drogas na Marina do Davi, em Manaus

Redação AM POST

A Polícia Civil do Amazonas prendeu na manhã deste sábado 08/01, um homem, ainda não identificado, com 2 toneladas de drogas na Marina do Davi, no bairro Ponta Negra, zona oeste de Manaus.

De acordo com informações preliminares, o suspeito foi capturado pela equipe do Grupo Força Especial de Resgate e Assalto (Fera) no Lago do Limão, no município de Iranduba.

A operação ainda está em diligência, e ao término das oitivas, a Polícia Civil repassará as informações oficiais.,

Polícia apreende grande quantidade de drogas em Manaus pic.twitter.com/hKb5slRpcW — AM POST (@portalampost) January 8, 2022