Veja vídeo: Prefeito de Borba que agrediu presidente da Aleam é hostilizado por manifestantes na porta de delegacia em Manaus

Redação AM POST

O prefeito de Borba, Simão Peixoto (PP), foi hostilizado por manifestantes, que cobravam justiça e esclarecimentos sobre o uso do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação Básica (Fundeb), ao chegar na Delegacia Geral da Polícia Civil, em Manaus nesta quinta-feira (8) para prestar esclarecimentos após ter agredido com soco o presidente de Assembleia Legislativa do Amazonas (Aleam), deputado Roberto Cidade (UB), que estava em visita ao município.

Continua depois da Publicidade

A agressão contra Roberto aconteceu na última sexta-feira (2), quando o parlamentar realizava campanha no município. Cidade, que estava em Borba compondo a comitiva do governador Wilson Lima, candidato à reeleição, foi agredido de forma covarde assim que chegou em Borba.

No dia da agressão o deputado se manifestou dizendo que tomaria todas as providencias judiciais cabíveis contra o chefe do executivo de Borba.

“Essa é uma postura inadmissível e quando vem do chefe de um poder executivo se torna ainda mais grave. As divergências e discordâncias políticas fazem parte da democracia. Não se pode, contudo, partir para violência de forma gratuita como foi o caso. As medidas judiciais já foram adotadas. Espero que a punição ocorra de forma justa e breve. Da minha parte, vou continuar fazendo a política que preza pelo diálogo, pela conciliação e pelo bom senso”, afirmou Cidade.

Continua depois da Publicidade

Veja vídeos:

Após agredir presidente da Aleam, Prefeito de Borba é recebido com protesto na delegacia pic.twitter.com/jUJJ1nB4LC Continua depois da Publicidade — AM POST (@portalampost) September 8, 2022

Continua depois da Publicidade

Prefeito de Borba é recebido com protesto ao chegar na delegacia para depor sobre agressão ao Presidente da Aleam. pic.twitter.com/tqdUxB2TsS — AM POST (@portalampost) September 8, 2022