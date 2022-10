Veja vídeo: Professora faz saudação nazista em sala de aula

Redação AM POST

Uma professora do Colégio Sagrada Família, em Ponta Grossa, no Paraná, foi vista fazendo uma saudação nazista durante uma aula no último sábado (8/10). As imagens do momento foram gravadas por alunos e divulgadas nas redes sociais.

O vídeo mostra a educadora colocando a mão na testa e depois esticando o braço, gesto utilizado pelos nazistas para saudar Adolf Hitler.

De acordo com a revista Fórum, que divulgou inicialmente a notícia, a professora é declaradamente apoiadora do presidente e candidato à reeleição Jair Bolsonaro (PL) e trabalha na instituição há mais de 10 anos.

À revista Fórum, a diretora da escola, Irmã Edites, disse que a atitude da professora não segue as orientações do colégio e que tomou medidas internamente. ” A posição da escola é totalmente contrária ao que aconteceu”, declarou ela.

O colégio não se manifestou oficialmente sobre o caso e, após a repercussão negativa, os comentários nos perfis deles nas redes sociais foram limitados.

