Veja vídeo: professoras imobilizam aluno agressor e evitam novos ataques em escola

Redação AM POST

Imagens de uma câmera de segurança da Escola Estadual Thomázia Montoro, em Vila Sônia, zona oeste de SP, registraram o momento em que professoras conseguiram conter o aluno de 13 anos que invadiu o colégio com uma faca, na manhã desta segunda-feira (27). Ele matou a docente Elisabeth Tenreiro, de 71 anos, e deixou mais cinco pessoas feridas.

No vídeo, o autor do ataque aparece desferindo várias facadas contra uma das professoras em uma sala de aula. Enquanto tenta se proteger, ela agarra o braço do aluno. Ao mesmo tempo, duas colegas entram na sala para tentar conter o ataque.

Uma das professoras consegue imobilizar o adolescente enquanto as colegas tiram a faca da mão dele.

O autor do ataque é um aluno de 13 anos, que foi apreendido pela polícia e levado para a delegacia. Outras três pessoas ficaram feridas, sendo um aluno e três professores.

Um estudante de 13 anos estava em uma das salas onde ocorreu o ataque à professora Elisabeth Tenreiro e relatou o momento. “Não deu nem para ela se defender, foi muito rápido. Ele chegou com uma faca e esfaqueou as costas dela. Na hora eu saí correndo, cheguei a cair. As outras crianças correram também”, afirmou.

