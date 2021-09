Veja vídeo: revoltada, mãe dá bronca em filho preso: “O que te falta em casa?”

Clique e participe do grupo do AM POST no Whatsapp

Clique e participe do grupo do AM POST no Telegram

Uma mãe ficou revoltada com a prisão do filho em Teresina, no Piauí. A mulher foi flagrada dando uma bronca no rapaz, que estava sentado e algemado pela polícia.

“Tu tá satisfeito agora? O que te falta em casa? Agora tu vai sentir na tua pele. Tu vai aprender o que é sofrimento. Se tu não sabia o que era sofrimento, tu vai saber o que é agora. Eu fico me matando de trabalhar para não te faltar nada e tu envergonha a gente desse jeito. Que vergonha eu tô de ti”, diz a mãe do rapaz, ao presenciar a cena.

Continua depois da Publicidade

De acordo com a Polícia Militar, agentes do Rondas Ostensivas de Natureza Especial (Rone) estavam em patrulhamento na região quando desconfiaram do comportamento de dois jovens, de 24 e 25 anos. Ao notarem a aproximação dos oficiais, os rapazes fugiram em uma moto, mas acabaram caindo nas imediações de um posto e foram detidos.

Com os jovens, a polícia encontrou uma réplica de arma de fogo tipo pistola. Os dois rapazes foram levados para a Central de Flagrantes e receberam atendimento médico no Hospital de Buenos Aires devido às escoriações que sofreram com a queda da moto.