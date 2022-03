Veja vídeo: Suspeito de assaltar drogaria e roubar mais de R$6mil é preso em Manaus

Clique e participe do grupo do AM POST no Whatsapp

Kessid Lisboa Lima, de 25 anos, foi preso nesta sexta-feira (18/03) suspeito de assaltar no dia 31 de janeiro deste ano uma drogaria localizada na Avenida Coronel Teixeira, bairro Nova Esperança, zona oeste de Manaus. Ele foi detido a rua Paulo Passo, bairro Novo Israel, zona norte da capital.

De acordo com o delegado Aldeney Goes, titular da 19º Distrito Integrado de Polícia (DIP), o infrator, estava juntamente com outro indivíduo, de identidade não revelada, quando adentrou o estabelecimento.

“Os indivíduos simularam serem clientes do estabelecimento e, ao entrarem, anunciaram o roubo. Os infratores utilizavam uma arma de fogo para ameaçar as vítimas enquanto executavam a ação”, relatou o delegado.

Goes informou que os autores subtraíram objetos pessoais dos funcionários e R$ 6.367,40. O fato foi comunicado às equipes policiais e, de imediato, as diligências em torno do caso foram iniciadas.

“Durante a ação, também foi cumprido mandado de busca e apreensão na residência do autor, que resultou na identificação da vestimenta que o indivíduo utilizou no momento em que praticou o delito”, disse o delegado.

Aldeney ressaltou que as investigações para identificar e localizar o segundo envolvido continuarão, a fim de garantir a segurança pública.

Os mandados foram expedidos pelo juiz Henrique Veiga Lima, da Central de Plantão Criminal.

O indivíduo responderá por roubo majorado e ficará à disposição do Poder Judiciário.

