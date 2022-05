Veja vídeo: Suspeito de envolvimento em ataque a viatura da PC é preso em Manaus

Redação AM POST

Foi preso nesta terça-feira (10), um homem suspeito envolvimento no fuzilamento de uma viatura da Polícia Civil em janeiro deste ano que resultou na morte de presos que estava dentro do veículo indo para uma audiência de custódia no frente do Fórum Henoch Reis.

A prisão do homem, conhecido como “Cara de galinha”, ocorreu no bairro do Aleixo, na Zona Centro-Sul de Manaus. Durante a ação da polícia, houve troca de tiros, e um comparsa do suspeito foi baleado e encaminhado ao Hospital e Pronto-socorro 28 de Agosto.

Polícia prende envolvido em ataque a viatura em Manaus pic.twitter.com/fwAcl69SjA — AM POST (@portalampost) May 11, 2022

No dia do crime atribuído ao suspeito, foram executados Matheus Danilo Barros, 24, e Antônio Marlon Silva dos Santos, que seriam de uma facção rival. Level de Freitas Vilhino, 27, foi preso horas depois da ação criminoso tentando fugir, na Rodovia AM-010.