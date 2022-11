Veja vídeo: Suspeito de matar delegado Aldeney Goes dá detalhes sobre o crime

Redação AM POST

Vídeo mostra Deyvide José Santos, vulgo ‘Jereba’, dando detalhes sobre o assassinato do delegado da Polícia Civil do Amazonas, Aldeney Goes Alves, no dia 28 de Outubro, no Pará.

De acordo com as imagens, Jereba afirma que seguiu junto com o comparsa o policial que estava com um cordão grande e chamativo e ele atirou em Aldeney após o mesmo reagir ao assalto.

O suspeito foi detido no último domingo (30), e está a disposição da Justiça.

Veja o vídeo:

