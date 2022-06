Veja vídeo: suspeito de matar motorista de ambulância e atropelar cadeirante chega rindo em delegacia de Manaus

Redação AM POST

Um motorista, não identificado, suspeito de matar atropelado o motorista de ambulância, Francisco Cavalcante, neste domingo (19), chegou no 1° Distrito Integrado de Polícia (DIP) rindo e alegando não saber que tinha matado alguém. O caso aconteceu na Avenida Eduardo Ribeiro, no Centro de Manaus.

De acordo com a polícia, após o indivíduo avançar o carro em cima do motorista, ele atropelou um cadeirante, que ficou ferido. Ele só foi detido após colidir com outro carro.

Um vídeo registrou o momento em que o suspeito chega na delegacia. Ele não estava algemado e sequer sabia que tinha matado uma pessoa, na ocasião, afirmou que tinha apenas batido o carro de uma mulher e com sorriso no rosto deixou a viatura e entrou no prédio da delegacia.

O indivíduo estava com sinais de embriaguez.

