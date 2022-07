Veja vídeo: Suspeito de roubar motocicleta em Manaus diz que queria ser preso

Redação AM POST

Um dos suspeitos preso por roubar uma motocicleta na tarde desta quinta-feira (14), no bairro Coroado, em Manaus, afirmou que cometeu o crime para chamar atenção das autoridades por estar sendo ameaçado de morte por integrantes de uma facção.

“Eu peguei essa moto porque era pra eu chamar atenção de vocês, porque estão tentando me matar e eu tô precisando de ajuda. Eu estava no fórum ontem e conversei com a Drª Raquel, juíza do Ministério Público, e pedi ajuda. Eu tô de tornozeleira eletrônica e saí há poucos dias do sistema prisional”, afirmou à imprensa ao chegar na delegacia.

O suspeito e outro homem foram presos após serem rastreados pela vítima.

