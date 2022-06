Redação AM POST

O tenente da Polícia Militar e servidor da Casa Militar, Dilson Castro, foi flagrado perseguindo uma família após uma discussão em um restaurante em Manaus, do qual ele é dono. A cena foi filmada pelas vítimas e a briga teria começado quando os clientes foram até ao estabelecimento e, segundo os consumidores, após longo tempo esperando o pedido, que não chegou à mesa, desistiram do mesmo e deixaram o local.

De acordo com as as vítimas, o tenente não aceitou o cancelamento e disse que os clientes teriam que pagar, mesmo sem ter consumido. A família se recusou e deixou o local, mas Dilson insistiu e os perseguiu até o apartamento.

O vídeo mostra o momento em que o tenente fura a segurança do condomínio e posteriormente discute com um dos membros da família na entrada do bloco.

Veja vídeo: Tenente da PM é flagrado perseguindo e invadindo condomínio de família após confusão em restaurante de Manaus

Resposta

Em nota publicada em suas redes sociais, Dilson Castro, contou a sua versão do fato e disse que tudo aconteceu após uma falha no processo de pagamento onde foi colocado um item de consumo que não havia sido pedido pelo cliente.

“Foi proposto a retirada do pedido que não havia sido feito e também a taxa de serviço. O cliente não aceitou as condições e saiu sem pagar o valor de R$180”, relatou o militar que também afirmou que o cliente estava irredutível e teria dito que Dilson teria que procurar a Justiça para resolver o caso.

“Após a recusa novamente em pagar o que consumiu, o mesmo incorreu no crime de CALOTE OU SUA TENTATIVA previsto no Art176 do código penal. Dei vos de prisão tendo em vista que sou policial 24h conforme dita o Art 301 do Código de Processo Penal”, completou.

“Tenho tudo gravado inclusive ao chegar no local onde o mesmo morava, também filmei a ação tendo em vista que não incorri em nenhuma ilegalidade. Fui registrar Boletim de Ocorrência no 6° DIP”, concluiu o tenente.