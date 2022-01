Veja vídeo: Tiroteio durante show de Maiara e Maraísa deixa cinco pessoas feridas

Clique e participe do grupo do AM POST no Whatsapp

Redação AM POST

Um tiroteio deixou cinco feridos após show da dupla Maiara e Maraísa em Angra dos Reis, no Rio de Janeiro na noite dessa quinta-feira (6). Os tiros ocorreram entre traficantes de facções criminosas rivais. As artistas não se manifestaram sobre a confusão, que ocorreu quando o show já havia acabado.

Segundo informações da Polícia Militar, uma mulher de 21 anos foi atingida no pé e socorrida no local. As outras vítimas foram encaminhadas para um hospital na região. A polícia ainda investiga a motivação dos disparos, mas o que tudo indica que o caso tem ligação com uma guerra entre facções.

A apresentação, em comemoração ao aniversário da cidade, contou com mais de 100 mil pessoas reunidas na praia do Anil. A confusão generalizada aconteceu cerca de duas horas após o fim do show e as cantoras já tinham saído do palco quando os disparos foram efetuados.

Em nota, a assessoria de Maiara e Maraisa lamentaram o ocorrido. “Não dá para imaginar que algumas pessoas saem de casa para ferir outras. Fica aqui nosso repúdio a todo tipo de violência”, disse.

O caso acontece um dia após o avião que estava a cantora Maiara precisar realizar um pouso de emergência. De acordo com a Infraero, o motor da aeronave apresentou uma falha após o choque com o pássaro. A informação foi confirmada ao site Tudo Sobre Floripa pelo delegado Renan Sdcandolara, da Delegacia de Apoio ao Turista, que funciona no Floripa Airport.