Veja vídeo: Venezuelano é morto à tiros dentro de barbearia em Manaus

Redação AM POST

Um empresário venezuelano, identificado como José Gregório Bravo, de 25 anos, foi morto à tiros na noite desta segunda-feira (27), em uma barbearia na rua K, no bairro Alvorada, zona Centro-Oeste de Manaus.

De acordo com a polícia, toda a ação foi registrada por câmeras de segurança. Na ocasião, a vítima estava dentro do estabelecimento, quando dois criminosos em uma motocicleta chegam. Um deles desce do veículo e entra no local para efetuar o crime, Marcos ainda tentou fugir, mas foi executado no banheiro.

Após o crime, os meliantes conseguiram fugir.

Ainda não há informações sobre a motivação do crime e nem a identificação dos autores.

O corpo do empresário foi removido pelo Instituto Médico Legal (IML) e a Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS) investiga o caso.

