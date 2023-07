‘Velho Chico’ e ‘Lili’ são presos após usar carro roubado para fazer arrastão em Manaus

Um homem, identificado como Francisco Gomes de Lima, 30, conhecido como “Velho Chico”, e Liliane Ramiro Lopes, 28, conhecida como “Lili”, foram presos, na quinta-feira (6), por tentativa de roubo e receptação. Os suspeitos tinha roubado um carro para fazer um novo assalto na cidade. As prisões ocorreram na rua 16 de Outubro, bairro Jorge Teixeira, zona leste Manaus.

As prisões aconteceram com o apoio dos 13° e 15° Distritos Integrados de Polícia (DIPs). De acordo com o delegado Cícero Túlio, titular do 13° DIP, as investigações para capturar a dupla iniciaram após denúncia informando que um Volkswagen Gol, cor branca, havia sido utilizado, horas antes da prisão, em uma tentativa de roubo no bairro Nova Cidade, zona norte, e teria se deslocado, posteriormente, para o referido local onde ocorreu a captura da dupla.

“Realizamos as buscas pela localidade e conseguimos localizar o veículo e os autores do delito. O referido carro foi roubado pelos infratores em outra ocasião e, em posse deles, também encontramos documentos pessoais de outras vítimas que tiveram seus automóveis roubados”, disse.

Ainda conforme o delegado, as investigações continuarão para identificar outros possíveis envolvidos e localizar outros veículos que tenham sido roubados por eles.

Francisco e Liliane responderão por tentativa de roubo e receptação e ficarão à disposição da Justiça.

Redação AM POST