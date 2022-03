Velório é invadido por bandidos e amigos do defunto são esfaqueados no Amazonas

Clique e participe do grupo do AM POST no Whatsapp

Redação AM POST

O velório de um homem conhecido como Tom Viana foi invadido por bandidos e quase termina com mais dois mortos, o crime aconteceu no município de Nhamundá, no interior do Amazonas, na tarde de domingo (13).

De acordo com a polícia do município, Tom foi executado no sábado (12) por um pistoleiro que já havia sido identificado pela polícia, no entanto, até o momento não foi capturado.

Enquanto o corpo estava sendo velado, dois criminosos invadiram o local e esfaquearam dois amigos da vítima, identificados como Júlio Santos e Júnior Rocha. Os dois foram levados para o hospital de Parintins, Jofren Cohen e permanecem internados.