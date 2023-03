Vendedor de roupas é esquartejado em ritual satânico na casa de amigo

Um crime macabro foi registrado em Palotina. Um homem foi morto e esquartejado em um ritual satânico.

Conforme as informações, a vítima é Anselmo Moreno Gonçalves de 30 anos, morador de Francisco Alves, que estava desaparecido há dois dias. Ele trabalhava em um frigorífico de Palotina e também era vendedor de roupas.

Desde a data de seu desaparecimento, a família e amigos faziam buscas por ele, até chegarem na casa do autor, no bairro Pôr do Sol, na tarde desta quarta-feira (08). O corpo da vítima foi encontrado esquartejado.

As Polícias Militar e Civil foram acionadas e localizaram o proprietário da casa, que assumiu a autoria do crime e contou onde estava o restante do corpo e quem o ajudou a matar Anselmo.

Conforme a Polícia Militar, o autor era colega de trabalho da vítima e o atraiu até a sua casa dizendo que queria comprar roupas. Quando Anselmo chegou na casa, o autor efetuou dois disparos, matando-o. O crime teria acontecido dias atrás.

Após o homicídio, o autor fez um ritual satânico com o corpo da vítima. Para ocultar o cadáver, o autor cortou o corpo em pedaço e, hoje, com ajuda de um outro homem, desovou parte do corpo em uma mata, no interior de Palotina, próximo à divisa com Maripá.

O carro da vítima também foi abandonando em uma mata, onde foi incendiado.

O segundo envolvido no crime também foi preso. Segundo a Polícia Civil, a arma e a faca usada no crime também foram apreendidas. Ambos autores foram presos em flagrante.

A perícia também esteve no local, realizando as diligências a respeito do crime. O corpo foi encaminhado ao Instituto Médico Legal.

O crime chocou a cidade de Palotina e região.

Fonte: Correio do Lago