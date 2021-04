Vendedor é assassinado logo após receber auxílio emergencial em Manaus

Clique e participe do grupo do AM POST no Whatsapp

Um vendedor de churrasco, chamado Diego Araújo Aquino, de 36 anos, foi encontrado morto em um terreno baldio, na rua Silves, no bairro Crespo na zona Sul de Manaus.

Segundo informações de testemunhas, o vendedor foi assassinado com golpes de facas logo após receber o auxílio emergencial do Governo Federal, o autor do crime foi identificado como Fábio.

Ainda de acordo com uma testemunha que preferiu não se identificar, Fábio e a esposa, aparentemente embriagados e carregando uma TV, foram vistos saindo do local do crime, minutos depois do ocorrido. Os moradores informaram que o terreno é usado para consumo de drogas frequentemente. Eles estavam nervosos e queriam ser transportados até o bairro Santa Etelvina por um carro de aplicativo.

O corpo da vítima foi removido pelo Instituto Médico Legal (IML) e o crime será investigado pela Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestro (DEHS).