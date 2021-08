Vendedora de joalheria morre ao ser feita de “escudo humano” durante assalto

Clique e participe do grupo do AM POST no Whatsapp

Uma vendedora morreu na noite da última sexta-feira (20) ao ser atingida por um disparo durante um assalto a uma joalheria do shopping Iguatemi de Fortaleza, no Ceará. As informações são do Brasil Urgente.

Imagens das câmeras de segurança do estabelecimento registraram todo o crime. Um dos criminosos da quadrilha, composta por pelo menos quatro homens, invadiu a loja por volta das 19h50 e rendeu a gerente, Carol Rocha.

Quando o assaltante viu que seguranças se aproximavam, usou a mulher como “escudo humano”. Segundo relatos de testemunhas, houve troca de tiros e ela foi atingida. Equipes de salvamento tentaram reanimar a vítima, que não resistiu aos ferimentos e morreu no local.

A quadrilha fugiu, mas os quatro integrantes foram identificados e presos no sábado (21) na Região Metropolitana de Fortaleza.

De acordo com as investigações, Lúcio Mauro Rodrigues Ferreira era o líder do grupo, Antônio Duarte Araújo Eneias dirigiu o carro da fuga, André Luiz dos Santos Nogueira foi o responsável por colher as informações da joalheria, e Douglas da Silva Dias foi o atirador.