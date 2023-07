Uma vendedora, identificada como Adriana Souza Vieira, de 38 anos foi morta, no domingo (9), após se negar a entregar o celular para um assaltante, no município de Tabatinga, no Amazonas.

Segundo a Polícia Civil do Amazonas (PC-AM), Adriana chegava a uma casa onde passaria por um bronzeamento artificial, quando foi surpreendida por dois assaltantes.

Câmeras de segurança da parte externa do estabelecimento flagraram a ação dos criminosos. Nas imagens, a mulher chega a bater no portão, mas um dos homens que está com a arma tenta pegar o telefone dela.

A vítima cai no chão e luta com o assaltante. Por um momento, o homem desiste do roubo, mas volta e usa de violência para roubar a mulher.

Ela ainda volta a lutar, chega a ser puxada pelo braço e, em seguida, recebe um tiro na cabeça. Após o crime, o atirador e o comparsa fogem com o telefone.

A polícia disse conseguiu prender um dos suspeitos. O homem tem 22 anos e confessou participação no latrocínio, roubo seguido de morte. As equipes agora buscam pelo segundo assaltante.

O corpo da vítima deve ser sepultado nesta segunda-feira (10), no cemitério municipal de Tabatinga.

