Vendedora impede furto e toma produtos de suspeita na saída de shopping em Manaus; veja vídeo

Notícias policiais – Um vídeo que circula nas redes sociais nesta sexta-feira (9) mostra o momento em que uma mulher, suspeita de furtar produtos de uma loja de maquiagem no shopping Grande Circular, na zona Leste de Manaus, é confrontada por uma vendedora.

PUBLICIDADE

Segundo testemunhas, a funcionária percebeu a ação suspeita e acompanhou a mulher até a saída do shopping. No local, a vendedora conseguiu retirar os itens das mãos da suspeita e acionou imediatamente a equipe de segurança do centro de compras. As imagens mostram parte da abordagem, que teria ocorrido em frente à entrada principal do estabelecimento.

PUBLICIDADE

“Me solta por favor. Eu já devolvi”, diz a suspeita para a vendedora e o segurança que a detém no local. Entre os itens que estavam com a mulher tinham escovas de cabelo e itens de maquiagem.

Leia também: Segurança impede tentativa de furto em loja da Riachuelo em shopping de Manaus

Não foi confirmado se houve prisão em flagrante ou encaminhamento da suspeita para uma delegacia. A administração do shopping Grande Circular e a Polícia Militar do Amazonas não se manifestaram até o fechamento desta matéria.

Casos de furtos em shoppings e centros comerciais de Manaus têm se tornado cada vez mais frequentes, especialmente em datas de maior movimento. Segundo especialistas em segurança patrimonial, a presença de câmeras e equipes treinadas para identificar comportamentos suspeitos é essencial para inibir este tipo de crime.