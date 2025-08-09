A notícia que atravessa o Brasil!

Pesquisar por em AM POST

Polícia

Vendedora impede furto e toma produtos de suspeita na saída de shopping em Manaus; veja vídeo

A funcionária acionou imediatamente a equipe de segurança do centro de compras.

Por Natan AMPOST

09/08/2025 às 12:40 - Atualizado em 09/08/2025 às 12:55

Notícias policiais – Um vídeo que circula nas redes sociais nesta sexta-feira (9) mostra o momento em que uma mulher, suspeita de furtar produtos de uma loja de maquiagem no shopping Grande Circular, na zona Leste de Manaus, é confrontada por uma vendedora.

PUBLICIDADE

Segundo testemunhas, a funcionária percebeu a ação suspeita e acompanhou a mulher até a saída do shopping. No local, a vendedora conseguiu retirar os itens das mãos da suspeita e acionou imediatamente a equipe de segurança do centro de compras. As imagens mostram parte da abordagem, que teria ocorrido em frente à entrada principal do estabelecimento.

PUBLICIDADE

“Me solta por favor. Eu já devolvi”, diz a suspeita para a vendedora e o segurança que a detém no local. Entre os itens que estavam com a mulher tinham escovas de cabelo e itens de maquiagem.

Leia também: Segurança impede tentativa de furto em loja da Riachuelo em shopping de Manaus

Não foi confirmado se houve prisão em flagrante ou encaminhamento da suspeita para uma delegacia. A administração do shopping Grande Circular e a Polícia Militar do Amazonas não se manifestaram até o fechamento desta matéria.

Casos de furtos em shoppings e centros comerciais de Manaus têm se tornado cada vez mais frequentes, especialmente em datas de maior movimento. Segundo especialistas em segurança patrimonial, a presença de câmeras e equipes treinadas para identificar comportamentos suspeitos é essencial para inibir este tipo de crime.

Acompanhar as notícias de Manaus é essencial para quem deseja estar por dentro do que está acontecendo na cidade. Manaus é repleta de história e cultura. Nossa equipe está sempre nas ruas, trazendo as notícias de Manaus com a urgência e a precisão que os eventos da capital amazonense demandam.

Siga-nos no Google News

Relacionadas

O AM POST está em todo lugar

Baixe agora mesmo o nosso app

PlayStore icon PlayStore icon

Faça parte da comunidade

  • Praticidade na informação

  • Notícias todos os dias

  • Compartilhe com facilidade

WhatsApp Telegram
Sobre o TEA

O autismo é um Universo Paralelo que incessantemente pede permissão para fixar-se no terreno dos saberes.

JESUS,D.F

Últimas notícias

Polícia

Mais de 170 kg de skunk são apreendidos em operação contra tráfico interestadual no Norte

Ação integrada das polícias civis do Amazonas e Rondônia intensifica combate ao crime organizado na região.

há 12 minutos

Manaus

Preço da gasolina cai alguns postos de Manaus; veja valor

Redução de 10% no preço beneficia motoristas, mas maioria dos postos ainda mantém valores mais altos na capital amazonense.

há 57 minutos

Amazonas

SPA Joventina Dias busca familiares de paciente desorientado internado na unidade

Homem sem identificação está internado desde 5 de agosto e não consegue se comunicar.

há 1 hora

Amazonas

Inimigo do Amazonas: Lula veta trecho do licenciamento ambiental que ia beneficiar pavimentação da BR-319

Parlamentares do Amazonas criticam decisão presidencial que impede avanço imediato na pavimentação da BR-319, considerada vital para integração e desenvolvimento da região.

há 1 hora

Brasil

Bispo Edir Macedo gera polêmica ao debochar sobre suicídio de pastor da Universal; assista

Declarações consideradas insensíveis provocam críticas de fiéis e questionamentos sobre apoio emocional na Igreja Universal.

há 1 hora