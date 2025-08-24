Venezolano embriagado quase atropela agente de trânsito em faixa liberada na Getúlio Vargas em Manaus

Notícias Policiais – Na manhã deste domingo (24), um homem identificado como Eiberson Colmenarz foi preso após tentar furar um bloqueio da Faixa Liberada na Avenida Getúlio Vargas, no Centro de Manaus. O local estava interditado para a prática de atividades físicas por parte da população, quando o condutor, em um carro de passeio, avançou em alta velocidade e quase atropelou um agente de trânsito.

De acordo com informações do guarda municipal Akimyssson, que participou da ocorrência, o motorista apresentava sinais de embriaguez e dirigia de forma imprudente. O venezuelano foi contido no local e encaminhado às autoridades competentes.

A “Faixa Liberada” é um projeto que fecha trechos de vias importantes da capital aos domingos para incentivar atividades como caminhadas, corridas e passeios ciclísticos em segurança. Por conta disso, o tráfego de veículos é restrito e controlado com o apoio de agentes de trânsito e guardas municipais.

O episódio causou revolta entre frequentadores do espaço, que destacaram o risco que a atitude do motorista representou para dezenas de pessoas que utilizavam a avenida no momento do incidente. Felizmente, não houve feridos.

Eiberson Colmenarz deverá responder por dirigir sob efeito de álcool e por colocar em risco a segurança de pedestres e agentes públicos. A ocorrência foi registrada em delegacia, e o veículo foi apreendido.

Motorista embriagado tentou furar bloqueio da Faixa Liberada e quase atropelou agente de trânsito em Manaus