Venezuelano é assassinado com mais de 10 tiros após voltar de balneário no Amazonas

Na noite dessa terça-feira, 30, o venezuelano Rian Rancolo Pereira, de 20 anos, foi executado com mais de 10 tiros quando estava voltando de um balneário no quilômetro 7 da estrada de Novo Airão, município do interior do Amazonas.

Os sargentos M. Lopes, Dilson Rocha, e a cabo Saira Reis, foram informados do homicídio quando faziam o patrulhamento de rotina e se deslocaram para o local do crime, mas não conseguiram prender nenhum suspeito.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Segundo informações da Polícia, o irmão da vítima testemunhou o crime. Ele informou os agentes que os dois estavam voltando de um campo de futebol que fica dentro de um balneário quando foram abordados por dois suspeitos.

Os homens dispararam pelo menos 10 vezes contra a vítima e fugiram do local. O irmão de Rian não reconheceu e nem soube informar a identidade deles.

O corpo do venezuelano foi levado para o necrotério do Hospital Regional de Manacapuru, de onde foi removido pela equipe do Instituto Médico Legal (IML), em Manaus, para os exames de corpo de delito.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

O caso está sendo investigado pela Polícia, que trabalha com a hipótese de acerto de contas.

Redação AM POST