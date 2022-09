Venezuelano que ateou fogo em lotérica e matou três pessoas é preso em hospital de Manaus

Redação AM POST

O venezuelano Luís Domingo Siso, de 60 anos, que ateou fogo em lotérica, localizada no Mercado Adolpho Lisboa, no mês passado foi preso nesta quinta-feira (8) no Hospital João Lúcio, zona Leste de Manaus, onde estava internado após ter sido espancado por populares no dia do crime. Ele ficou em Unidade de Terapia Intensiva (UTI), sob custódia das autoridades e hoje foi cumprido mandado de prisão após o homem receber alta médica.

De acordo com a polícia, Luís Domingo vai ser interrogado e em seguida enviado para audiência de custódia. Ele vai responder por homicídio consumado e dano qualificado.

Quatro pessoas foram internadas em estado grave no no Hospital 28 de Agosto, desde o dia 16 de agosto quando ocorreu o incêndio. Destas morreram três que são: Carlos Henrique da Silva Pontes, de 50 anos, Henison Diego da Silva Mota, de 33 anos e Estefany Lima, de 23 anos. Agora Adrielle Assis, de 35 anos, segue internada no Centro de Tratamento de Queimados, recebendo acompanhamento da equipe multidisciplinar.