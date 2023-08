Vereador de Benjamin Constant é preso suspeito de tentativa de assassinato

O vereador de Benjamin Constant, José Júnior da Silva Rocha, de 43 anos, conhecido como Júnior Kbção (PSC), foi preso, na tarde dessa quinta-feira (17), suspeito de tentativa matar um homem de 28 anos no município.

De acordo com a Polícia Civil, o crime ocorreu no beco Portugal, situado no bairro Coimbra, em Benjamin Constant. O mandado de rpisão N° 0601061-92.2023.8.04.2800.01.0001-10 foi expedido pelo Tribunal de Justiça do Estado do Amazonas (TJAM) e tem assinatura no dia 12 deste mês.

O parlamentar teria encomendado a morte da vítima e fornecido a arma de fogo para o crime. Imagens de câmeras de segurança foram usadas na investigação.

“Diante da clara desproporcionalidade entre o crime e sua causa, pois ao que parece, o crime foi praticado por ‘motivo torpe’, em razão de vingança motivada por suposto furto praticado pela vítima”, diz trecho do mandado de prisão.

A reportagem do Portal AM POST não conseguiu contato com a assessoria do parlamentar.

