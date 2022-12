Vereador de Itacoatiara é preso em flagrante

Redação AM POST

O vereador da Câmara Municipal de Itacoatiara ( a 270 quilômetros de Manaus) Wemerson Barriga, 39, e mais três homens identificados pelas iniciais M.C.C., 42; J.N.S., 46; e A.G.O., 41, foram presos em flagrante, na noite da última segunda-feira (19) no município, por policiais do Ronda Ostensiva Cândido Mariano (ROCAM) pelo crime de porte ilegal de arma de fogo e de um colete balístico pertencente à Polícia Militar.

De acordo com a PM, o homens foram encontrados pelos policiais, após denúncia de populares, em um veículo Corsa Sedan Placa JXK-3I98.

Durante revista pessoal e no veículo foram encontrados um revólver calibre 38 de numeração suprimida com seis munições não deflagradas e outro do mesmo calibre com a numeração AA106032 municiado com cinco balas não deflagradas.

Para os policiais os três homens disseram que estavam fazendo a segurança particular de um parlamentar municipal que encontrava-se no veículo a frente Onix Sedan, cor prata, placa QZW-5G84, onde foi foi encontrado um colete balístico de numeração final 7728 pertencente à Polícia Militar do Amazonas.