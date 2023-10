Vereador é assassinado a tiros em frente à própria casa

Um vereador foi morto com quatro tiros, em frente à própria casa, em Santa Quitéria (MA). A vítima tinha passagens criminais por participação em assaltos a agências bancárias. As informações são do SBT Notícias.

Conforme a polícia, dois homens em uma motocicleta efetuaram os disparos. Valdimar dos Santos Carvalho, de 42 anos, foi vereador na cidade de Santa Quitéria entre os anos de 2008 e 2012 e atualmente era vereador em Milagres do Maranhão (MA), pelo Partido Liberal.

A vítima foi presa no ano de 2011 por suspeita de participação em assaltos a bancos no estado e por transportar armamentos no Pará. A polícia ainda não sabe o motivo do crime, que possui características de execução.

*Redação AM POST