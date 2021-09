Vereador é baleado em frente ao estádio Carlos Zamith em Manaus

Clique e participe do grupo do AM POST no Whatsapp

Redação AM POST

O vereador Olímpico Guedes Júnior, de 29 anos, do município de Tabatinga (distante à 1.106 da capital), foi baleado no braço na tarde desta terça-feira (7), em frente ao estádio futebolístico, Carlos Zamith, situado no bairro Coroado, zona Leste de Manaus.

Conforme a polícia, o político estava na frente do estádio, quando dois criminosos chegaram em uma motocicleta e efetuaram vários disparos. Por andar precavido, Olímpico estava com colete balístico e só foi atingido no braço direito.

Após o crime, o vereador foi socorrido e levado para o Hospital e Pronto-Socorro (HPS) 28 de Agosto.

Segundo a PM, Guedes recebia ameaças constantes e por isso usava colete quando ia a lugares públicos.

O caso está sob investigação.