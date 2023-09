Vereador é encontrado morto com tiro na cabeça no Pará

O vereador Aguinaldo Carvalho de Aguiar, conhecido como Aguinaldo Promissória, de 46 anos, foi encontrado morto dentro de sua casa, na avenida Anysio Chaves, no bairro Aeroporto Velho, em Santarém, oeste do Pará, na madrugada desta segunda-feira, 25. O vereador tinha um ferimento causado por disparo de arma de fogo na cabeça.

As investigações da Polícia Civil apontam que, além de Aguinaldo, estavam na residência no momento do disparo uma filha dele e uma mulher identificada como Isabela Ataide, que se apresentou como namorada do vereador na delegacia.

Nas redes sociais, circulam vídeos que mostram Isabela ao lado do corpo de Aguinaldo, que estava caído na cama, ensanguentado. Um homem que filmava a situação acusou Isabela de ter matado o vereador, mas ela negou as alegações. Isabela foi conduzida à 16ª Seccional Urbana de Santarém para prestar esclarecimentos e passou por exames. Detalhes do depoimento dela não foram divulgados pela polícia.

Até o momento, o caso foi registrado como suicídio, e a perícia está apurando as circunstâncias da morte. O corpo do vereador Aguinaldo Promissória passa por necropsia, e as investigações continuam para esclarecer o ocorrido. A morte de Aguinaldo é um assunto que tem gerado comoção na comunidade de Santarém e aguarda por mais informações das autoridades competentes.