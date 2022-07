Vereador é preso por xingar policiais após avançar dois sinais vermelhos

Redação AM POST

O vereador de Boa Vista João Kleber Martins de Siqueira (Solidariedade), ou Klebinho, como é conhecido, pagou uma fiança de R$ 4,8 mil e foi liberado após ser preso nesse domingo (3) por xingar policiais militares durante uma abordagem na capital. A esposa dele, que também havia sido detida por embriaguez ao volante, pagou fiança de R$ 2,4 mil.

Klebinho foi preso após o carro em que ele estava com a esposa avançar um sinal vermelho e não obedecer a ordem de parada dos policiais. O casal estava em uma caminhonete e, segundo o vereador e a polícia, era a mulher quem dirigia o veículo.

Na delegacia, o vereador ameaçou “dar um pau” em um dos soldados que havia o abordado na rua. Antes, ele xingou policiais da guarnição de “otários” e “babacas”.

Ele negou as acusações e afirmou que não compactuar “com abordagens truculentas onde o cidadão é tratado como “bandido” e disse que é necessário “separar o trigo do joio”.

O vereador se pronunciou por meio de uma nota, leia:

O vereador Kleber Siqueira vem a público esclarecer sobre o ocorrido na madrugada do dia 03/07/22, o qual vem sendo veiculado na mídia.

Primeiramente, que não estava dirigindo o veículo abordado em procedimento policial.

O veículo era conduzido por sua esposa que não bebeu. Quando ouviram a sinalização para parar, prontamente a condutora acostou o veículo no acostamento, adotando os procedimentos de segurança, acendendo a luz interna do carro, baixando os vidros do veículo e colocando as mãos em local visível.

O vereador sugeriu inclusive que caso desconfiassem que sua esposa tivesse ingerido bebida alcoólica que fizessem o teste etílico. Contudo, os policiais afirmaram que não possuíam o bafômetro.

O vereador foi convidado para a delegacia para prestar esclarecimentos e assim o fez, aguardando lá das 3h até as 10h da manhã, sem obter sucesso.

O vereador Kleber Siqueira aprova as meritórias ações policiais que ajudam no combate à criminalidade na nossa cidade, contudo não compactua com abordagens truculentas onde o cidadão é tratado como “bandido”. Temos o maior respeito a corporação, todavia não podemos generalizar diante de ações isoladas.

O vereador reitera que não desacatou e nem aprova tal conduta, e é favorável que o cidadão respeite a nossa polícia, e da mesma forma que a nossa polícia consiga, na abordagem, separar o trigo do joio.

Temos o maior respeito com Toda corporação da policia militar, e todos os policiais.