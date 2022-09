Vereador é preso suspeito de estuprar adolescente

Redação AM POST

Nesta segunda-feira (19), o vereador Roger Bruno Freitas de Santana, de Banzaê – Bahia, foi preso por estupro de vulnerável. A vítima é uma menina de 13 anos.

O acusado se apresentou na delegacia de Ribeira do Pombal com um advogado, onde foi cumprido um mandado de prisão preventiva expedido pela Vara Criminal, Júri, de Execuções Penais e Infância e Juventude da cidade, segundo a Polícia Civil.

O presidente da Câmara de Banzaê, Fernandes Campo do Brito, disse que as medidas necessárias estão sendo tomadas. “É um assunto novo pra gente, não recebemos nenhum comunicado do MP nem da polícia. O jurídico da Câmara está se informando sobre o inquérito”, diz.

Como o caso corre sob segredo de Justiça, só depois, haverá definição sobre qual medida será tomada.

Conhecido como Roger Enfermeiro, o vereador do Partido dos Trabalhadores (PT) foi o mais votado da última eleição na cidade, com 8,97% dos votos. Ele está no seu primeiro mandato e é segundo secretário da Câmara.