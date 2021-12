Vereador faz apelo a delegada-geral do AM para prender morador de condomínio de luxo que agride trabalhadores em Manaus

Clique e participe do grupo do AM POST no Whatsapp

Redação AM POST

O vereador Rodrigo Guedes (PSC) fez um apelo em suas redes sociais para que a delegada-geral da Polícia Civil do Amazonas, Emília Ferraz Carvalho Moreira, prenda Pedro Girardi, acusado de esfaquear um técnico, identificado apenas como Wilan, na tarde dessa sexta-feira (17), quando prestava serviço no condomínio Renaissance, na Av. Dr. Theomario Pinto da Costa, do bairro da Chapada, em Manaus.

Não é a primeira vez que o suspeito se envolve em confusão. Em novembro deste ano, um entregador de delivery gravou o momento que foi agredido e teve o celular tomado por ele; além disso, o suspeito puxou a bolsa térmica e atirou na rua.

Rodrigo Guedes, que também mora no condomínio, disse que estava passando pelo local quando viu a vítima ensanguentada juntamente com uma viatura policial em frente a casa de Pedro Girardi e o ajudou a tomar providencias legais contra o homem.

Conforme o parlamentar ao chegar no 1º Distrito Integrado de Polícia (DIP) descobriu vários Boletins de Ocorrência (B.O) registrados contra Pedro Girardi por agressão. “Ele agride/ataca as pessoas aleatoriamente, com claros sinais psicóticos. Vamos esperar algo pior acontecer para intervirem e a proteção da sociedade aconteça?!”, disse Guedes.

