Vídeo: bandidos armados assaltam pai e filha à luz do dia na Zona Sul de Manaus

Uma sequência de crimes assustadores vem chamando a atenção da população na zona sul de Manaus. Na última terça-feira (23), por volta das 6h18, imagens de câmeras de segurança registraram o momento em que uma mulher, de 22 anos, acompanhada do pai, foi assaltada enquanto se dirigia para uma parada de ônibus na rua 15, bairro Petrópolis.

O vídeo impactante mostra as vítimas caminhando próximo a um restaurante quando foram abordadas por dois suspeitos armados em uma motocicleta. A dupla, além de realizar o assalto, foi flagrada cometendo outros dois crimes no bairro do Japiim, intensificando a apreensão da comunidade local.

Durante o assalto no bairro Petrópolis, é possível perceber, pelas imagens, que o garupa desce da motocicleta e avança em direção à jovem, tentando roubar seu celular. Apesar da vítima tentar reagir e se afastar do criminoso, o suspeito consegue puxar o aparelho do bolso da calça dela. Após o ato, os criminosos rapidamente retornam à motocicleta e fogem do local.

Criminosos arm4dos ass4ltam pai e filha à luz do dia na Zona Sul de Manaus pic.twitter.com/XGQRJXHbAt — AM POST (@portalampost) January 25, 2024

A vítima não se intimidou e, no dia seguinte ao assalto, registrou um Boletim de Ocorrência (B.O). Na quarta-feira, compareceu a uma delegacia para tentar reconhecer o suspeito e colaborar com as investigações.

Redação AM POST