Vídeo: ‘Blindadas’ têm cabelos cortados à força com faca por facção na Zona Norte de Manaus

Notícias policiais Duas jovens, que aparentam ser menores de idade, foram vítimas de uma ação violenta praticada por membros de uma facção criminosa no bairro Riacho Doce, localizado na Zona Norte de Manaus. Elas foram obrigadas a ter os cabelos cortados com facas, enquanto eram filmadas pelos agressores.

Nas imagens, que circulam amplamente nas redes sociais desde a noite desta segunda-feira (6), as adolescentes aparecem encostadas em um muro, visivelmente acuadas, enquanto dois homens realizam o corte forçado dos cabelos. Em um momento do vídeo, as vítimas são coagidas a fazer gestos com as mãos representando o número “2”, símbolo frequentemente associado ao Comando Vermelho, conforme informou a Polícia Civil do Amazonas.

As circunstâncias que levaram ao ato ainda estão sendo investigadas, mas, segundo fontes da segurança pública, o vídeo pode ter sido uma forma de punição ou intimidação promovida pela organização criminosa. A identidade das vítimas e dos agressores ainda não foi oficialmente confirmada.

A Delegacia Especializada em Apuração de Atos Infracionais (DEAAI) deve assumir o caso, dado que as vítimas aparentam ser menores de idade. A Polícia Civil informou que está analisando as imagens para identificar os envolvidos e esclarecer a motivação do crime.