Vídeo: ‘Bono’ e ‘Cleide’ são flagrados assaltando estudante em plena luz do dia na Zona Norte de Manaus

Notícias policiais – Um casal identificado apenas como “Bono” e “Cleide” está sendo acusado de praticar uma série de assaltos no bairro Nova Cidade, Zona Norte de Manaus.

Uma das ações foi flagrada por câmeras de vigilância na manhã desta quarta-feira (16), quando a dupla assaltou um estudante em plena luz do dia.

Nas imagens, o homem aparece pilotando uma motocicleta Honda Pop de cor vermelha, enquanto a mulher está na garupa. Ao se aproximarem da vítima, o condutor aponta uma arma de fogo e rende o estudante, roubando um objeto que ele carregava.

Toda a ação é rápida e demonstra familiaridade com o crime.

De acordo com relatos de moradores, o casal já teria cometido outros assaltos na mesma região nas últimas semanas. As aparições frequentes da dupla têm gerado medo e insegurança na comunidade, que pede mais ações de patrulhamento policial no bairro.

A polícia já está de posse das imagens e deve usar as gravações para identificar e localizar os suspeitos. Informações que levem ao paradeiro da dupla podem ser repassadas ao disque-denúncia pelo número 181, de forma anônima.