Vídeo: criminoso finge ser cliente e realiza assalto em loja no Centro de Manaus

Na manhã desta segunda-feira (29), aproximadamente às 8h, uma loja localizada na Avenida Getúlio Vargas, no Centro de Manaus, foi alvo de um assalto protagonizado por um homem não identificado que se passou por cliente.

O suspeito, agindo sob a fachada de um consumidor comum, entrou na loja Action Pron e aparentemente experimentou algumas peças de roupa. Contudo, o que inicialmente parecia ser uma simples visita à loja logo se transformou em um episódio de violência quando o indivíduo anunciou o assalto.

As câmeras de segurança do estabelecimento registraram o momento em que o criminoso rendeu dois funcionários, trancando-os dentro da área do estoque. Essa medida visava proporcionar tempo para sua fuga sem a interferência das vítimas. Durante a ação criminosa, estima-se que a loja tenha sofrido um prejuízo de aproximadamente R$ 5 mil.

Crim1noso finge ser cliente e realiza ass4lto em loja no Centro de Manaus pic.twitter.com/es2lpXVyiV — AM POST (@portalampost) January 29, 2024

Felizmente, não há informações sobre feridos durante o assalto. As imagens capturadas pelas câmeras de segurança serão fundamentais para auxiliar as autoridades policiais nas investigações do caso. A Polícia Civil deverá utilizar esses registros para identificar o criminoso e tomar as medidas necessárias para sua captura.

Redação AM POST