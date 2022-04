Clique e participe do grupo do AM POST no Whatsapp

Redação AM POST

O comerciante Marcelo Cabral, teve o veículo desaparecido após apreensão da Polícia Militar. De acordo com o empresário, os PMs fizeram a abordagem enquanto lavava o veículo em frente a sua casa, no bairro Praça 14, zona sul, no dia 25 de março.

Os policiais informaram que o veículo ficaria no pátio do 1º Dip, mas ao chegar lá, Marcelo não encontrou o veículo. Ele denunciou o caso ao Comando Geral da PM e à Corregedoria de Segurança Pública do Amazonas.

Veja o vídeo:

Empresário denuncia policias militares por apreenderem carro ilegalmente pic.twitter.com/cax1AyCsJJ
— AM POST (@portalampost) April 12, 2022