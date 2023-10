Vídeo: Executores de parentes de Zé Roberto da Compensa tiveram entrada liberada por morador de condomínio em Manaus

Notícias de Manaus – Os executores de Cloves Fernandes Barbosa, 52 , conhecido como ‘Clovinho’ e do filho dele Jardson Nunes de Melo Barbosa, 24, respectivamente irmão e sobrinho do narcotraficante Zé Roberto da Compensa, foram autorizados por um morador a entrarem no condomínio, localizado na Avenida Torquato Tapajós, no bairro Tarumã, zona oeste de Manaus, onde aconteceu o crime. A informação foi repassada pela administração do condomínio.

‘Clovinho’ foi assassinado com cerca 19 tiros e Jardson com pelo menos sete tiros. A motivação do crime, pode ser devido a disputa entre facções criminosa, já que a família tem envolvimento com o tráfico de drogas.

Testemunhas afirmaram que quatro homens armados que estavam em um carro Pálio de cor Prata chegaram ao local para cometer o crime. A entrada dos suspeitos foi autorizada por um morador, não identificado, segundo os administradores do condomínio.

O ataque criminoso foi presenciado por duas mulheres. Uma delas foi baleada e em seguida encaminhada para o Hospital e Pronto- Socorro Platão Araújo, na zona leste.

‘Clovinho’ foi executado em um quarto do apartamento, já o filho dele ainda tentou fugir mas foi alcançado no corredor.

Moradores do local gravaram vídeos questionando a falta de segurança já que os suspeitos conseguiram acessar uma área privada para cometerem o crime.

Leia a nota do condomínio:

“Informamos que infelizmente ocorreu o homicídio de dois homens no Condomínio, o crime está sendo investido pela polícia, a administração do Condomínio fornecerá todas informações, imagens das câmeras e o que mais for solicitado pela polícia, para tentar elucidar o crime. Pelo que já apuramos o veículo havia sido liberado por morador, mas só podemos fazer afirmações após a análise completa das imagens e áudios da portaria”, destacou a nota.

O caso é investigado pela Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS).

Veja o vídeo em que morador questiona segurança no condomínio:

Parentes de Zé Roberto são mortos em condomínio no Bairro Tarumã pic.twitter.com/tBW9L4HLYH — AM POST (@portalampost) October 27, 2023

*Redação AM POST