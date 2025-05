Vídeo forte: Filho tenta matar mãe a terçadadas por se recusar a dar dinheiro pra ele comprar drogas

Notícias policiais Na sexta-feira, 9 de maio, semana do dia das mães, um caso alarmante ocorreu no bairro da Angélica, em Abaetetuba, no Pará. Um ‘filho’ identificado como usuário de drogas, tentou assassinar sua própria mãe após uma discussão relacionada à sua dependência química.

Segundo informações preliminares, o jovem atacou a mulher com um terçado, desferindo vários golpes que a atingiram na cabeça, no olho e nas mãos, deixando os ossos expostos.

Os vizinhos relataram momentos de tensão e gritos de desespero. A mãe, que não tinha condições de sustentar o vício do filho, foi gravemente ferida, com a mão praticamente estraçalhada e o olho comprometido. A situação foi contornada com a chegada do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) para socorrer a vítima.

Este episódio é um triste reflexo do impacto devastador das drogas nas relações familiares e na sociedade. Autoridades locais e especialistas em saúde mental ressaltam a importância de programas de prevenção e apoio a famílias afetadas por dependência química.

O caso está sendo investigado, e a mãe, apesar das lesões severas, sobreviveu ao ataque. A comunidade de Abaetetuba aguarda mais informações sobre o estado de saúde da vítima ou se o agressor foi preso.

